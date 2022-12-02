الكشف على 1098 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

7 تخصصات طبية في قافلة حياة كريمة

وأضاف «الداودي»، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1098 مواطنا في 7 تخصصات طبية «285 حالة أطفال، 228 حالة أمراض باطنة، 227 حالة جراحة العظام، 191 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 69 حالة أمراض نساء وتوليد، 55 حالة جراحة عامة، 43 حالة تنظيم الأسرة، فحوصات معملية لـ 140 حالة».

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ندوة توعوية للمواطنين

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، وحضرها 127 مواطنا.