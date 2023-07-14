سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 14-7-2023 استقرارا ملحوظا في أعيرة الذهب المختلفة وتحديداً سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً بالسوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 2509 جنيهات للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك بمختلف أوزانها.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، فسجل 2195 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يعتبر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين في السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 1881 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2300 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1463 جنيها، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة فسجل 17560 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.