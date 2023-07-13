ارتفاع الذهب والنفط عالميا خلال هذا الأسبوع.. كم بلغت المكاسب؟

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في اسعار النفط عالميا، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في اسعار الذهب، وفقا لأحدث التقارير الصادرة.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.77% خلال هذا الأسبوع، على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط إلى جانب ضعف الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.30%

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.30% على خلفية ضعف الدولار، حيث استقرت عند 1925.05 دولار للأونصة، لتوقف بذلك سلسلة خسائر دامت لثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تباطؤ معدل نمو الوظائف الأمريكية بشكل أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.

أسعار الذهب الآن في مصر

وسجلت اسعار الذهب اليوم فى مصر استقرارا كبيرا، وسجل الذهب عيار 24 نحو 2509 جنيهات للشراء و2496 جنيها للبيع دون مصنعية، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2195 جنيها للشراء و2185 جنيها للبيع دون مصنعية.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للشراء و1872 جنيها للبيع، وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17560 جنيها للشراء وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب في تعاملات منتصف اليوم الخميس.