استقرار أسعار الذهب منتصف تعاملات الخميس.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه

شهدت اسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الخميس 13 يوليو 2023، استقراراً ملحوظاً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 عند مستوى 2200 جنيه، بدون مصنعية، بينما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك، عند 2514 جنيهاً، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2305 جنيهات للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وكذلك، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية، في محلات الصاغة اليوم الخميس، عند مستوى 1886 جنيهاً، وعيار 14 سجل نحو 1467 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وأشارت شعبة الذهب إلى أن السعر قد يختلف من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 78194 جنيه.