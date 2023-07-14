أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم استقرارا في مختلف الأعيرة وأبرزها عيار 21 الأكثر انتشارا داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-7-2023 في مصر، حسب ما آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية، 2509 جنيهات للشراء، وذلك دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة وشيوعا بين المواطنين داخل السوق المصري، 2195 جنيها للشراء، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم الجمعة 1881 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2300 جنيه للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1463 جنيها، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، والذي يصل وزنه إلى 8 جرامات من الذهب عيار 21، فسجل 17560 جنيها دون احتسابر سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف المحلات حسب ما يضعه التاجر من ضريبة ومصنعية على المشغولات الذهبية أو السبائك.