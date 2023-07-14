ضبط طن مخللات و500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طن مخللات و500 علبه سجائر مجهولة المصدر، في حملات مكبرة على الأسواق بالشرقية، وجرى تحرير المحاضر اللازم للمخالفين.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط طن مخللات وسجائر مجهولة المصدر

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قام قطاع تموين الجنوب بحملة تموينية، برئاسة عاطف عراقي وعبد الرحمن السيد عبد الرحمن من إدارة تموين مشتول السوق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين على النحو التالي:

- محضر رقم 5394 جنح مشتول السوق، ضد صاحب محل بمدينة مشتول السوق لبيع سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 500 علبة سجائر.

- محضر رقم 5395 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل لبيع المخللات بمدينة مشتول السوق، وتم التحفظ على طن مخللات مجهولة المصدر.

- محضر رقم 5396 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

- محضر رقم 5397 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة ببندر مشتول السوق لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

- محضر رقم 5398 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة ببندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية.

- محضر رقم 5399 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة ببندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية.