إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 40 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و501 متر مباني و81 فدانا و14 قيراطا بنطاق المحافظة.

استرداد أراضي أملاك الدولة

وأوضح محافظ الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 25 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و501 متر مباني و15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة على مساحة 81 فدانا و14 قيراطا و14 سهما بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية لإزالة التعديات

وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.