إزالة 90 حالة تعد على أملاك الدولة في البدرشين بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة البدرشين، في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080 مترا مربعا ضمن أعمال الموجة 21 المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية إلى أن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار «المنطقة الأثرية بدهشور»، على مساحة 73891 مترا مربعا بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.

إزالة تعديات على ولاية الموارد المائية

وفي اليوم الثاني تم تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري، على مساحة 778 مترا بقرى أبورجوان ونزلة الشوبك والمرازيق.

إزالة تعديات بقرى أبورجوان قبلي

وفي اليوم الثالث تم تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 3127 مترا بقرى أبورجوان قبلي ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور.

فرض هيبة الدولة

وأكد محافظ الجيزة، أنه في اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279 مترا، بقرى مزغونة ونزلة الشوبك والشوبك الغربي وأبورجوان قبلي، وجميعها في مركز ومدينة البدرشين، لافتا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.