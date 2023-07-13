إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات مكبرة لرفع وإزالة التعديات

ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت و حالتان بقرية بنى على و3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقريتى أبطوجة وبردونة التابعتين لمجلس قروي شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.

إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين والبرجاية.

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

وفى مركز سمالوط، تمت إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حي شرق وشمال المدينة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز أبوقرقاص، تمت إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.