انطلاق أولى حلقات برنامج «لوغاريتم» على قناة «dmc» مساء اليوم

تعرض قناة dmc، مساء اليوم، أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستهل الموسم الجديد حلقاته بالحكمة من التوجه إلى كوريا ومحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية، وهي مقولة اسحق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم: «لابد أن نبني جسورًا من المعرفة مع العالم».

برنامج لوغاريتم على قناة dmc

يعتمد برنامج لوغاريتم، منهجًا جديدًا، إذ يقدم في كل حلقة من حلقاته ضيفًا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة «صعيدي في الجامعة الكورية».

أحمد فايق في كوريا

وعلى مستوى التجربة، يقدم الإعلامي أحمد فايق جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة من بينها: «لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريون طعامهم بالكيلو؟، كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.