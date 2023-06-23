أحمد فايق يكشف تفاصيل برنامج «لوغاريتم»: تجربة فيها ضحك ولعب وجد

كشف الإعلامي أحمد فايق، تفاصيل تقديمه برنامج «لوغاريتم»، قائلا: إن البرنامج يعد وجها جديدا من وجوه مصر تستطيع، وتسمية البرنامج بهذا الاسم، يرجع إلى كونه «شفرة»، وسيكتشف من خلال البرنامج محبي كوريا، الشفرة الكورية من خلال «لوغاريتم».

اكتشاف الشخصيات المصرية الناجحة

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أنه من خلال برنامج «لوغاريتم»، سيتم رؤية الشخصيات المصرية الناجحة في كوريا، والاكتشاف من خلالها التجربة الكورية، بجانب اكتشاف العادات والتقاليد والثقافة الكورية الموجودة لدى كثير من الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن موعد انطلاق البرنامج سيكون عقب عيد الأضحى المبارك عبر شاشة «DMC» ومنصة «WATCH IT»، متابعا: «هنشوف حاجة مختلفة جدا عن اللي حضراتكم اتعودتم عليها في المواسم السابقة من مصر تستطيع».

الاستفادة من التجربة الكورية

وتابع: «بعد العيد حاجة مميزة، وأوعدكم هتستفيدوا جدا من التجربة الكورية، فيها ضحك ولعب وجد وكل حاجة».