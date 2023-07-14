السياحة: إصدار تراخيص لـ7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات الساحلية

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إن الوزارة أصدرت قرارات بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي، لاسيما الفندقي بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها واستقبال أكبر عدد من السائحين.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن تلك الفنادق قامت باستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل السياحي ومراجعتها، لافتة إلى أنه تم التأكد من استيفاء تلك الفنادق للاشتراطات من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة قبل إصدار هذه القرارات وهو ما يضمن جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها بها.

ترخيص 4 فنادق جديدة بمدينة العلمين

وأشارت إلى أن هذه المنشآت الفندقية موزعة على عدد من المحافظات، وهى 4 فنادق بمدينة العلمين، وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء، وفندق بمحافظة الإسكندرية، وفندق في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

هذه المنشآت توفر العديد من فرص العمل

وأكدت نائب الوزير لشئون السياحة، أن هذه المنشآت الفندقية تتيح العديد من فرص العمل للشباب، وهو ما يؤدي بدوره لرفع المستوى الاقتصادي والتنمية المجتمعية، مما يحقق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030.