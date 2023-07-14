حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة السلع في الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحملات التموينية تتم بشكل يومي تقريباً فى جميع الإدارات التموينية، ويتم تحرير محاضر للمخالفين وقرارات أحياناً تصل إلى غلق وتشميع بعض المنشآت الغذائية والمخابز حسب نوع المخالفة وتهدف الحملات التموينية دائما إلى ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطنين في رفع أسعار بعض المنتجات الرئيسية والمحدد أسعارها من قبل الدولة.

حملات الإدارات التموينية

وأشار وكيل تموين الإسكندرية إلى أن من ضمن الحملات قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة والتي أسفرت عن الأتي:

-تحرير عدد 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتى :

-تحرير عدد 39 محضرا لمخابز بلدية -مخالفة منها عدد 16 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى بالمخابز السياحية

-تحرير 1 محضر إدارة محل لتجهيز البطاطس بدون ترخيص

-تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

-تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير عدد 29 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق .

تحرير 1 محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

قامت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتي :

-تحرير عدد 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

-تحرير 1 محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية

-تحرير 1 محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر

-تحرير عدد 17 محضرا عدم حمل شهادات صحية

-تحرير 14 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتي

-تحرير عدد 39 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير محضر لبقال تمويني مخالف.

-تحرير 1 محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

-تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد من التسعيرة

-تحرير 4 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر

-تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

-تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

-تحرير 1 محضر عدم استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

-تحرير 2 محضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

-تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير عدد 10 محاضر استيلاء على المال العام لمخابز بلدية

-تحرير 1 محضر لبقال تمويني مخالف

تحرير 1 محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة

-تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

-تحرير 2 محضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

و قام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التى أسفرت عن الآتى :

-تحرير عدد 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

-تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

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