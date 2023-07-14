«100يوم صحة» تستهدف العاملين بمديرية العمل بسوهاج.. الفحص والتحاليل مجانا

استضافت مديرية العمل بسوهاج فريق طبي مكون من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين لتوقيع الكشف الطبي بالمجان وفحص العاملين بالمديرية، والمناطق، والمكاتب، ومراكز التدريب المهني التابعة والمواطنين المترددين على المديرية، ضمن فعاليات الحملة القومية 100 يوم صحة.

شملت الخدمات قياس ضغط الدم وتحاليل السكر والدهون

وقد استفاد من الخدمات الطبية المقدمة أكثر من 150 من الموظفين والمواطنين المترددين، وشملت الخدمات قياس ضغط الدم، تحاليل السكر، والدهون، الاعتلال الكلوي وظائف الكلي، قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى الخدمات التي تستهدف صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض السرطان الثدي.

تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية

وتعد حملة 100 مليون صحة استكمالا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وقد ركزت على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض وبالتالي خفض معدلات الوفيات، وتقدم الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة العمل بسوهاج وجميع العاملين بالمديرية بالشكر والتقدير للقائمين على المبادرة.