مصيف بلطيم يحذر المصطافين من الدخول لأماكن خطرة بالبحر: الأمواج عالية

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، المصطافين بالحذر وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة، والاستمتاع بمياه البحر بالأماكن الآمنة، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكل الشواطئ، وذلك بناءً على تنويهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بخصوص ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط.

اتخاذ احتياطات لازمة بالمصيف لارتفاع الأمواج

وأكد مصدر مسؤول بمدينة مصيف بلطيم، لـ«الوطن»، اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بالمصيف بسبب ارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المصطافين من التوغل داخل مياه البحر المتوسط، والتواجد بالمناطق الآمنة فقط، مناشدًا رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

التعاقد مع شركة مختصصة في الإنقاذ البحري

وأوضح المصدر، إنّه تم في وقت سابق تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، للإشراف على أعمال الإنقاذ بالشواطئ الستة بمدينة مصيف بلطيم، بـ100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 موتوسيكل مائي، و3 لانش بحري، مع التأكيد على تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر، لضمان سلامتهم، مع ضرورة حُسن معاملتهم.

نشاط الرياح بالشواطئ المطلة على البحر المتوسط

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للمصيفين والصيادين في المدن الساحلية من النزول إلى البحر خلال هذه الأيام، إذ تنشط الرياح على شواطئ مطروح، والضبعة، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، ودمياط المطلة على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى قيمة تتراوح بين 2 و3 أمتار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تحذيراتها للمصيفين، أنّ نشاط الرياح يستمر حتى غد الاثنين، على أنّ تهدأ الأوضاع في تلك المدن بدءاً من يوم الثلاثاء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فقط، ما يعني أنّ المصيفين يستطيعون نزول البحر في المدن سالفة الذكر دون خوف أو حذر بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.