إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ.. البحر للجميع

شهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ6، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبير من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة منها القاهرة والغربية والدقهلية والمنوفية، والبحيرة، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والصيفية، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ممارسة كافة الألعاب الرياضية بشواطئ المدينة

وتوافد المترددون على شواطئ «النرجس، والأمل، والفيروز، والسلام، والزهراء، والفنار»، للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية، وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه جرى توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.