أول رد فعل من «كولر» على واقعة محمد عبدالمنعم في مباراة القمة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر، وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى محمد عبد المنعم، بإحالته إلى دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة، بسبب ما قام به تجاه زملائه في الفريق، خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس في الدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

كولر غاضب من محمد عبد المنعم ويهدده بالدكة

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن مارسيل كولر غاضب بشدة مما قام به محمد عبد المنعم تجاه زملائه في مباراة الزمالك أمس، خاصة وأنهم أكبر منه سنًا.

وأكد أن كولر طالب اللاعب بالالتزام التام داخل وخارج الملعب، واحترام زملائه جميًعا وخاصة هم من أكبر منه سنًا، والابتعاد عن التعالي على الكرة أو الاستعراض.

أوضح المصدر أن المدرب السويسري وجه تحذيرًا شديد اللهجة باستبعاده من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، حال تكرار هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، سيكون مصيره دكة البدلاء وعدم المشاركة في المباريات.

وفاز الأهلي على الزمالك 4/1 على الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.