فريق «100 يوم صحة» يفحص المترددين على كنيسة مارجرجس بالسويس

نظمت الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية بكنيسة مارجرجس بجنيفة بحي الجناين، بمحافظة السويس، لتقديم خدماتها مجانا للمواطنين في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و خدمات دعم صحة المرأة والطفل.

تنفيذ جميع المبادرات

وأشارت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، إلى أن المبادرة تضمنت فحص المُقبلين على الزواج، وغيرها من المبادرات مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة، التي من شأنها تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ندوات توعية

رافق المبادرة فريق التواصل المجتمعي، التابع لإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، حيث عقدت ندوات توعية المواطنين بأهمية هذه الحملات ودورها في تأمين الحياة الصحية السليمة وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال مثل هذه المبادرات الهامة.