كواليس تسجيل محمد فؤاد أغنية حملة «100 يوم صحة» (فيديو)

كشف الفنان محمد فؤاد، عن كواليس تسجيل أغنية «من أول يوم»، الخاصة بحملة «100 يوم صحة» التي انطلقت مؤخرًا في المحافظات المختلفة، ومن المُقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ونشر محمد فؤاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من داخل الاستديو، خلال تسجيل الأغنية، كما كشف عن مقطع منها، بقوله: «من أول يوم، من أول لحظة، أنا كنت معاك».

ومازح محمد فؤاد، أحد صُنّاع الأغنية، حيث ظهر عليه الإرهاق بشكلٍ كبير، قائلًا: «عشان تعرفوا إحنا بنتعب أد إيه في الشغل عشان نقدم لكم حاجة كويسة».

ويعود محمد فؤاد، إلى ساحة السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، من خلال فيلم يحمل اسم «قلبي في نيويورك»، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، وأنه لا زال يعقد جلسات مكثفة مع صناع العمل، تمهيدا لتحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة، كما يتم ترشيح أبطال العمل.