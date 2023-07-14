الداخلية تنظم بطولتي الجمهورية للفروسية لقفز الموانع بعين الصيرة

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية، بطولتي الجمهورية للفروسية «لقفز الموانع»، بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، الذي يُعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار (3) أيام بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات فى مباريات الفروسية لقفز الموانع بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

وتحرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية، وفق بيان صادر عن الوزراة.

توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية للفارسين

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، وتوفير كافة السُبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلا.

توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

ومن جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.