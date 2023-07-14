«dmc» تسلط الضوء على العلمين الجديدة: عنوان من عناوين الجمهورية الجديدة

عرضت نشرة أخبار DMC، التي تقدمها الإعلامية دينا الوكيل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «العلمين الجديدة.. عنوان من ضمن عناوين متعددة للجمهورية المصرية الجديدة».

العلمين الجديدة نقطة انطلاق وبداية عهد

وجاء في التقرير: «العلمين الجديدة.. عنوان من ضمن عناوين متعددة للجمهورية المصرية الثانية، نقطة انطلاق وبداية عهد جديد من المدن التي تنتمي إلى الجيل الرابع بل وتقع في مصاف المتقدم منها حول العالم، العلمين الجديدة كانت حلمًا لدى الكثير من المصريين الذين سافروا إلى مختلف دول العالم، فكانت الحلم دائما يراودهم أن يكون على أرض مصر واحدة من هذه المدن بأبراجها وتنسيقها وبنيتها التحتية المتقدمة فكانت مدينة العلمين الجديدة».

وأوضح التقرير، أنه جرى اختيار موقع العلمين الجديدة بعناية كبيرة، ولعل الموقع بتميزه فرض نفسه على غيره، وإن كانت مصر عامرة بالمواقع المتميزة التي تصلح بأن تكون لا مثيل لها أو قليل يماثلها حول العالم.

الاستفادة من الموقع المتميز

ولفت التقرير إلى أن المدينة في هذا المكان استفادت من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط، ولتحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع ومركز حضاري إقليمي لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.