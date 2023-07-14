كيفية حجز تذاكر مباريات «تحدي الجيل الذهبي» بمهرجان العلمين الجديدة

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، في مدينة العلمين الجديدة، إن المدرج الذي تقام عليه مباريات «تحدي الجيل الذهبي» يتسع إلى 2000 شخص، أمام أحد الشواطئ بساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا المدرج مجهز بكل الإمكانات.

الحصول على تذاكر المباريات

وأضافت «عادل»، أن الملعب مجهز بشاشة لعرض النتائج على نحو مستمر، وتجهيزات أمنية ومساعدات للزوار، الذين يأتون لحضور هذه الفعاليات، والتذاكر متاحة منذ أيام على موقع «تذكرتي»، ويمكن لأي شخص حجز هذه التذاكر والتوجه لهذا المكان لحضور هذه الفعاليات الرائعة.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة يوجد بها استعدادات قصوى في كل شيء لاستقبال الزوار من كل أنحاء العالم، لاستيعاب أكبر أعداد ممكنة، وتوفير أفضل تجربة للجميع، في هذا المهرجان الضخم الذي يعد فكرة وتوليفة جديدة ربما لا توجد في أي مكان آخر أن تجد مهرجاناً بهذا الحجم.

فعاليات متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة

ولفتت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يضم العديد من الفعاليات سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الغنائية، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية تقام على المنطقة الشاطئية الممتد طولها 14 كيلومترا.