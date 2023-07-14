بطلة العالم في التيك بول: سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة

قالت البرازيلية «نتاليا غيتلر»، بطلة العالم في التيك بول، إن مدينة العلمين الجديدة ذات إطلالة مذهلة، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة بسبب مشاركتها في مهرجان العلمين.

وأضافت غيتلر، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في هذا المكان اللطيف ألعب رياضتي المفضلة، أعتقد أنه أمر مدهش لأنه يمكننا إظهار مهاراتنا حتى يتعرف الناس أكثر على هذه الرياضة ويعرفون قواعدها».

بطولة التيك بول

وتابعت: «اليوم الجمعة ستقام بطولة التيك بوك، وبالنسبة لنا، كأبطال هذه الرياضة، نحاول تعريف الناس بها، وأنا متحمسة حقا بشأن هذه الأيام الثلاثة، لذا، فإنه من الرائع المشاركة هنا في العلمين الجديدة وإظهار المهارات في المدينة مميزة للغاية».

رسالة مهمة من بطلة العالم

وواصلت: «الرسائل التي أحب أن أوجهها للجميع: مارسوا الرياضة، واستفيدوا من التاك بول في المهرجان».