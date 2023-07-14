معاون رئيس «العلمين الجديدة»: المدينة ستكون نواة تطوير الساحل الشمالي

قال المهندس أحمد حسن معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ مدينة العلمين الجديدة تستهدف أن تكون نواة تطوير الساحل الشمالي كله، موضحًا: «نسعى إلى فك الارتباط بين الساحل وموسم الصيف، نريد مدينة مستدامة ومتكاملة وتعمل طوال العام».

وأضاف «حسن»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لم أهتم بالسياحة والترفيه فقط، العلمين الجديدة منطقة متكاملة، لدينا منطقة صناعية على مساحة 4500 فدان، و5 مصانع تم بدء التشغيل فيها، وبدأنا تخصيص قطع أراضي سواء لمطورين صناعيين أو مصانع صغيرة من خلال الهيئة».

وتابع معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: «المشروعات القائمة في المدينة لا تقتصر على ما تنفذه الدولة فقط، لدينا مستثمرين ومطورين عقاريين بنظام البيع أو المشاركة، ولدينا مطورين صناعيين بدأوا الحصول على الأراضي وترفيقها، ولدينا مساحات تجارية كبيرة جدا، وبنوك وشركات كبيرة».

وأوضح: «هنا كل شيء موجود في المدينة، نعمل في كل الجوانب لتوفير الحياة في مجتمع عمراني، في الماضي لم ت أعداد السكان كبيرة، وهذا الأمر تغير، حيث أصبح لدينا أكثر من 80 ألف شخص، وهو ما أحدث رواجا سكانيا كبيرا، كما زاد عدد الزوار».