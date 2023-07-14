جومانا ماهر: العلمين الجديدة أصبحت أكبر وأهم مدينة ساحلية على ساحل المتوسط

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ مدينة العلمين كانت أرضا صحراوية مزروعة بالألغام منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يتم الاستفادة بها لم تكن بالشكل الأمثل.

وأضافت «ماهر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العلمين الجديدة أصبحت أكبر وأهم مدينة ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنها لم تعد مدينة موسمية، ولكن صالحة للحياة على مدار السنة، وبها كل الخدمات المتنوعة التي يمكن أن يحتاجها المواطن المصري وتضم إسكان لكل شرائح المجتمع وفرص عمل ومنطقة صناعية ومدارس وجامعات ومستشفيات.

التوسع في المناطق المعمورة

وتابعت الإعلامية: «الدولة المصرية كانت في حاجة إلى التوسع بالمناطق المعمورة، وهو ما يحدث الآن على مستوى العالم، حيث يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما على جودة الحياة».

فرص عمل كثيرة أتاحتها العلمين

وأكدت، أن هذه المدينة أتاحت فرص عمل كثيرة جدا، مباشرة وغير مباشرة، كما أنها تتضمن مقرا للحكومة والرئاسة، ودائما ما يتم مدها بالجديد بشكل مستمر وفي وقت قياسي.