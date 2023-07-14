مدينة طرابلس اللبنانية تهدي هاني شاكر تكريما خاصا.. «فيديو»

كُرم الفنان هاني شاكر، خلال حفله الذي أقيم أمس في لبنان، عن مجمل أعماله الفنية، وذلك من قبل الجهة المنظمة للحفل، التابعة لمدينة طرابلس.

ونشر هاني شاكر، فيديو له أثناء تكريمه، وعلق عليه قائلا: «تكريم أمير الغناء العربي هاني شاكر في مدينة طربلس شمال لبنان خلال الحفل الحاشد الذي أقيم بالأمس في منتجع لاس برلاس».

حفلات هاني شاكر في لبنان

وأحيا الفنان هاني شاكر، أمس، في لبنان، حفلا غنائيا ناجحا، رفع شعار «كامل العدد»، ومن المقرر أن يحيي حفلا غنائيا آخر مساء اليوم.

وروج شاكر لحفلات لبنان، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام»، بنشر البوستر الدعائي للحفل، قائلا «حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان: مساء الخميس 13 يوليو في منتجع لاس برلاس- شمال لبنان، ومساء الجمعة 14 يوليو في فندق استراحة صور- جنوب لبنان».