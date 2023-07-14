صحة مطروح: جولات مفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تقديم خدمات مبادرة 100يوم صحة، على مستوى محافظة مطروح للمواطنين من خلال مركز ثابت، ومتابعة جميع الخدمات التي تقدمها للمترديين عليها من الكشوفات الطبية الشاملة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

متابعة مستشفى مطروح

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، في مرور مفاجئ فى مستشفى مطروح العام ومدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث، بحضور الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى والدكتور إسلام عوف ناب مدير المستشفى وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، استمرارا للجولات المكوكية لوكيل الوزارة على المنشآت الطبية الثابتة، والوحدات المتنقلة.

عناية القلب والباطنة

بدأ وكيل صحة مطروح بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى مطروح العام وقسم العناية المركزة للقلب والباطنة والقسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما استمع وكيل صحة مطروح لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

تشكيل فرق لمتابعة الخدمات الصحية بالمنشآت

وأكد وكيل وزارة الصحة ببيان أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية وأنه جرى تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.