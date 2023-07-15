المستندات المطلوبة بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال وإعلان أسماء المقبولين، بالإضافة إلى مد باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال، ويتم التقديم إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، ويتم التنسيق في محافظة الدقهلية، طبقا للكثافة بها وظروفها، ومن شروط التنسيق أن لا يقل عمر الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

المستندات المطلوبة بعد إعلان النتيجة

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، عن المستندات المطلوبة، بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال، وكذلك الأمر ينطبق على طلاب الصف الأول الابتدائي، وهي:

1- أصل شهادة الميلاد مميكنة مع صورتين منها

2- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم

3- رقم هاتف الأب والأم للتواصل

4- ما يثبت محل السكن: «إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو عقد إيجار موثق».

5- وفي حالة وجود شهادة الميلاد الورقية الأصلية ومدون بها العنوان، تلغى الإيصالات والعقود.

6- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

7- 6 صور شخصية للطفل.

8- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

9- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية، وإجراء كشف التأمين الصحي.

10- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

11- توفير ملف التقديم الخاص بالروضة من الوحدة المنتجة بالمدرسة، ولن يتم قبول ملف غير مطابق للمواصفات المحددة من الإدارة التعليمية.