«أوبونتو» مبادرة برلمانية لمبادلة الديون بمشروعات صديقة للبيئة: «كلنا واحد»

شاركت النائبة البرلمانية سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في اجتماع البنك الدولي بواشنطن، والذي يُقام في شهر مارس من كل عام، بحضور البرلمانيين، وخلال المناقشات المتداولة، شاهدت غياب مناقشة عبء الديون على الدول منخفظة الدخل، لذلك قررت أن تطلق مبادرة حتى يتم مبادلة ديون الدول بمشروعات صديقة للبيئة.

حل مشكلة ديون الدول المنخفضة

بعد غياب مناقشة موضوع عبء الديون على الدول منخفضة الدخل، اجتمعت النائبة سحر، بنواب غانا والسنغال واندونيسيا، لعمل عريضة تحتوي على عدة مطالب، «كان لازم نعمل العريضة دي للتفكير في الدول منخفضة الدخل وعشان البنك الدولي وصندوق النقد يعملوا على حل مشكلة الديون لهذه الدول» وفق تعبيرها.

3 مطالب، احتوت عليها عريضة «البزار» والمقدمة إلى البنك الدولي، منها نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية على كل الدول تعليق خدمة الدين مؤقتا حتى تستقر الأوضاع العالمية، جزء من الديون يتم استثمارها في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة، وعمل اطار مشترك في إعادة جدولة ديون الدول منخفضة الدخل، حسب ما روته «سحر» خلال حديثها مع «الوطن».

إرسال خطابات إلى عدة شخصيات مؤثرة في العالم

«تم تقديم خطابات إلى رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد في واشنطن، والرئيس الفرنسي، والمسؤل الهندي المسؤل عن المجموعة 20 التي تقام في الهند لوضعها على أجندة المناقشة» وفق ما روته النائبة، وأطلق على المبادرة اسم «أوبونتو» وهو لفظ متخذ من جنوب أفريقيا، معناه «أنا بسببك أنت»، والتي تدعو إلى استبدال التزامات ديون الدول بالاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة وبذلك يتحقق هدفان تخفيف ضغوط الديون وتعزيز التنمية المستدامة.

42 دولة مشاركة في المبادرة الشبابية «أوبونتو»

وجرى إطلاق مبادرة «أوبونتو» بالمشاركة مع مجموعة من الشباب البرلمانيين بـ42 دولة، وهي مبادرة برلمانية شبابية رائدة، والتي تدل على أهمية الدعم الجماعي والتعاون فيما بين الأمم والتأكيد على الترابط بين البشرية، «العلاقات الإنسانية تبين مدى وحدتنا كبني آدمين وكمية التأثر ببعضنا البعض» حسب ما روته.