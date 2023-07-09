«أنت قدها» مبادرة شبابية لنشر الوعي بأضرار مخدر الشابو في قوص بقنا

نظمت جمعية نهضة قوص، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، لقاء تفاعليا تثقيفيا بعنوان «أنت قدها - خليك بعيد الشابو مش هيفيد»، في قوص جنوب قنا، والذي استهدف نشر الوعي التثقيفي عن أضرار وكيفية مجابهة انتشار مخدر الشابو والحد من انتشاره بالمجتمع القوصي.

القضاء على مخدر الشابو

حضر اللقاء الدكتور محمود عاطف، رئيس مجلس الإدارة لجمعية نهضة قوص، وخالد السيد، مدير بيت التطوع لصندوق الإدمان والمخدرات بقنا، وإبراهيم عبد الحميد، مدير مشروع تعزيز مهارات وبناء قدرات الشباب، والإعلامية أسماء عطا، مدير تنفيذي الجمعية، ومحمد سليم، محام بمحكمة قوص وعضو مجلس النواب السابق، والإعلامي هاني أنيس، منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بمحافظة قنا.

مكافحة المخدرات

تناول اللقاء ندوة تثقيفية حضرها عدد من الشياب وممثلي المجتمع المدني، وتحدث فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المتخصصين في مكافحة الإدمان وعدة فقرات فنية ومسرحية عن أخطار الإدمان، نفذها فريق المسرح بقصر ثقافة قوص بقيادة المخرج حسن عبدالعزيز.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عاطف هلالي، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة قوص، إن حملة «أنت قدها» لمحاربة وتحدي ومواجهة انتشار مخدر الشابو داخل مدينة وقرى مركز قوص، جاءت تلبية لرصد عدة بؤر لانتصار المخدرات بالمجتمع القوصي، لذا وجب التفكير في عقد فعاليات تثقيفية وميدانية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وصندوق الأمم المتحدة والذي يسعى لتعزيز دور الشباب لإحداث التغيير للأفضل داخل المجتمع.