اقتصاد بريطانيا بعد 7 سنوات من «بريكست».. 35 مليار دولار خسائر بالاستثمارات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعنوان «بعد 7 سنوات على بريكست.. دراسة توضح الآثار الاقتصادية على بريطانيا».

وذكر التقرير: «في يونيو من عام 2016 صوت نحو 52% من البريطانيين بالموافقة على خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا لحسم هذا الأمر وسط مخاوف كبيرة من هذا القرار لدى الكثيرين».

بريطانية تخسر استثمارات في الأعمال بلغت قيمتها نحو 29 مليار جنيه إسترليني

وأضاف: «واليوم وبعد نحو 7 أعوام على الاستفتاء نشرت في الصحف البريطانية دراسة أجراها مسؤول كبير في البنك المركزي البريطاني، خلصت إلى أن المملكة المتحدة خسرت استثمارات في الأعمال بلغت قيمتها نحو 29 مليار جنيه إسترليني ما يعادل نحو 35 مليار دولار منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي وحتى الآن».

وتابع: «الدراسة أكدت أن الاستثمارات في القطاع الخاص توقفت تماما في السنوات التي تلت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه بعد الاستفتاء مباشرة تخلفت بريطانيا عن اتجاه الاستثمار للسنوات السابقة وعانت المزيد مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة الأخرى، مما أدى إلى فجوة إنتاجية تركت أضرارا دائمة».

أضرار كبيرة بالاقتصاد البريطاني نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي

واستطرد: «تأتي الدراسة ضمن مجموعة أخرى من الدراسات التي نشرت في الآونة الأخير وتحدث كلها عن أضرار لحقت بالاقتصاد البريطاني نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ترك علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الاقتصاد البريطاني في الأعوام المقبلة».