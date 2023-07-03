عضو «دفاع البرلمان»: المرأة حصلت على امتيازات كثيرة في عهد السيسي

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري في ثورة 30 يونيو أعلن عن إرادته في استراد الوطن، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية في الثورة كانت حريصة على التمسك بالدولة المصرية.

العجوز: المرأة المصرية بعد الثورة أصبحت قاضية

وتابعت «العجوز»، خلال حوارها مع نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن المرأة المصرية بعد الثورة أصبحت قاضية، وتمثل 25% من البرلمان المصري، ودخلت النيابة العامة، وأصبح وضعها كبيرا في المجتمع وأصبحت محافظ وعمدة في بعض القرى.

العجوز: الجماعة كانت تسعى لتكميم الأفواه

وأضافت أن المرأة المصرية لم تأخذ الامتيازات السابقة إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الجماعة كانت تسعى لتكميم الأفواه قولاً وفعلاً واحدًا.

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان قامت بخطف المتظاهرين في رابعة العدوية، وقاموا بتعذيبهم بصورة لم تحدث من قبل، وقاموا بتتبع بعض القضاة، وتصفية البعض منهم أمام أهلهم.