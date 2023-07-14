فتحي عبد الوهاب: «السيلفي» الشهير كان صدفة.. وحبيت تويتر لأنه «كلمتين ونص»

قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إنه يسعى إلى تقديم أدوار متميزة للجمهور، وتسليط الضوء على القضايا المهم، لافتا إلى أن علاقته بالجمهور على أكمل وجه ولا يوجد لديه أي أزمة في اعتماد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صوره في صناعة الكوميكس، مشيرا إلى أن ذلك دليل على نجاح الأدوار قائلاً: «أنا مبزعلش من الكوميكس اللي بتتعمل عليا، لأن لحظة اتصورت وبتعبر عن أشخاص فهو أمر لطيف جدا».

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال ندوة بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية على هامش معرض الإسكندرية للكتاب بتقديم الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، أن من أشهر المشاهد التي اعتمد عليها الجمهور في صناعة الكوميكسات مشهد «سمير سبوت» وكلمة «ربنا ستر» في إحدى المهرجانات ونظرته في مسلسل أبو عمر المصري.

تعامل فتحي عبد الوهاب مع مواقع التواصل الاجتماعي

أوضح «عبد الوهاب» أن مواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابيات للتعبير عن الذات بغض النظر عن الجانب السلبي للأشخاص دائمي الانتقاد والناقمين على كل شيء، مؤكداً: حبيت تويتر لأنه «كلمتين ونص».

قصة سيلفي فتحي عبد الوهاب

وأشار إلى أن قصة صورة السيلفي الشهيرة جاءت عبر غلطة في الهاتف وتبعها «سف عليه»، فحولها إلى هزار وأجرى بها عدد من الصور فأعجب الجمهور بها واعتادوا التصوير معه بتلك الطريقة.