الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب، بزفاف شقيقته الدكتورة «حنان» إلى رجل الأعمال الأمريكي أنتوني مارين، وذلك بقصر محمد علي بالمنيل، مساء اليوم الأحد.

وشهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب، حضور الأهل وأصدقاء العائلتين، كما حضر الحفل العديد من الفنانين؛ منهم محمد رجب، وصفاء الطوخي، والمؤلف هاني سرحان، والفنانة غفران محمد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، مسلسل «الكتيبة 101» الذي شارك به في السباق الرمضاني، وكان من بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، ورشا مهدي وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سلامة.

وشارك فتحي عبد الوهاب، أيضًا في مسلسل «سوق الكانتو»، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، ومها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.