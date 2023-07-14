أمين الفتوى عبر قناة الناس: اتباع طرق أولياء الله الصالحين ينير القلب

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك العديد من النماذج المصرية التي تمسكت بخدمة أولياء الله الصالحين لأن المصريين يعتبرون الأولياء الصالحين أبواباً على حضرة النبي محمد، وأنهم ذاقوا من علم النبوة وأنوارها مذاق النور والبركة.

كرامات أولياء الله الصالحين وصحبتهم

وأضاف «الورداني» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الصالحين ومنهم الصحابة الذين نالوا شرف صحبة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- مستشهداً على كرامة أولياء الله الصالحين وصحبتهم في الآخرة للأطهار بالآية القرانية، «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

فضل محبة أولياء الله الصالحين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً في محبة أولياء الله الصالحين، «الرفقة والصحبة والشرب من كأس النبي محمد، أي تعلم سنته النبوية واتباعها ما يجلب السعادة في الدارين واعتبار الصالحين أبواب دخولها يسعد وينير القلب، ودخول هذه الأبواب باتباع طرقهم».