موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل ومراحل التصحيح

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لافتاً إلى أن إجراءات وخطوات تصحيح الامتحانات تمر بمراحل متعددة ودقيقة تحت إشراف كوادر متميزة لضمان الدقة والجودة، مؤكداً على حصول كل طالب على حقه في عملية التصحيح، مع دقة عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة «المقالية والبابل شيت».

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أكد الدكتور رضا حجازي، في فيديو له منشور على صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، أنه من المتوقع إعلان النتيجة مطلع شهر أغسطس المقبل، موضحاً أنه يجري حالياً تصحيح الامتحانات وفق العديد من المراحل التي تضمن للطالب الحصول على حقه كاملاً.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

وصف الدكتور رضا حجازي، نتائج الطلاب في الامتحانات التي تم تصحيحها حتى الآن بالـ«مبشرة»، لافتاً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة في جميع المحافظات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

مراحل تصحيح الامتحانات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وحدد الدكتور رضا حجازي، مراحل تصحيح الامتحانات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة تتم وفق مراحل محددة.

- تفاصيل ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة.

- يتم مراجعة بيانات الطالب ورقم جلوسه جيداً.

- هناك مراجعات دقيقة تتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

- في حالة وجود بيانات للطلاب غير مكتملة أو خاطئة في ورق الإجابة تخضع البيانات هنا للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق.

- في حالة وضع الطالب علامة «X» على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني انذاراً للمراقب على السيستم.

- يتم مراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من الطلاب في امتحان اللغة العربية.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر.

- الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب في امتحان اللغة الثانية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتتيح «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال كتابة الاسم رباعي ورقم الجلوس واختيار الشعبة واختيار المحافظة والبريد الإلكتروني وكتابة رقم الهاتف المحمول، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.