هرب عند أقاربه.. القبض على المتهم بقتل طليقته في التل الكبير بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث التل الكبير في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد القبض على المتهم بقتل طليقته داخل شقتها السكنية بدائرة المركز بعد هروبه من مكان الجريمة.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم

توصلت تحريات النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى معاونو مباحث التل الكبير إلى هروب المتهم لدي أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.

نجحت مأمورية مكبرة في القبض علي المتهم وضبط سلاح الجريمة الجريمة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما خلال الفترة الحالية.

بلاغ بالجريمة

وكانت مباحث التل الكبير في الإسماعيلية تلقت بلاغا قبل عدة أيام بمقتل سيدة داخل شقتها بعدة طعنات على يد طليقها بدائرة المركز.

وانتقل المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية طعنها بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي بسيارة الإسعاف، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإرفاقه في أوراق القضية.