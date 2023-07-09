حبس سيدة و3 أشخاص لاتهامهم بتجارة المخدرات في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، بحبس 3 عناصر وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهم، وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية.

القبض على المتهمين

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، بالتعاون مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي القبض على إحدى السيدات حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزنو 3 كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس الشابو زنة 2 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم حال استقلالهم سيارتين بالقرب من مسكنهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبلغت الكمية 4,500 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس الشابو وزنت 1,500 كيلو جرام و10 طربة لمخدر الحشيش.

محامي: المتهمين يواجهون حكم بالمؤبد

وقال محمد حسن، محام في الإسماعيلية، إن المتهمين قد يواجهون عقوبة السجن المؤبد بسبب حيازتهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة بغرض بيعها والاتجار فيها على نشاط واسع ووجود سجل جنائي لهما.

وأضاف محمد حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبتها على تجار المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين والمخدرات المستحدثة لما لها من خطورة على الفرد والمجتمع.