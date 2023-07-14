اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «من الثانوية للكُلية.. اختار صح»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

اليوم.. انطلاق أعمال «تنسيق الجامعات» بـ«اختبارات القدرات» حتى 27 يوليو.. والتسجيل إلكترونياً

«من الثانوية للكُلية.. اختار صح»

المشرف على «التنسيق»: استثناء الـ1500 الأوائل من التوزيع الجغرافى.. والترتيب وفقاً لأسبقية المجموع والنجاح فى القدرات

«الحكومية»: إلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض.. و«الخاصة والأهلية»: الإعلان عن «الحدود الدنيا» للتقدم بعد «نتيجة الثانوية»

جامعة الجلالة: تخصصات وبرامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.. ومِنَح دراسية كاملة لأول 300 طالب فى كل شعبة

طلاب الثانوية يترقبون: نفسنا نحقق أحلامنا.. وخبراء: اختاروا الكليات المناسبة لمهاراتكم.. وعلى أولياء الأمور احترام رغبات الأبناء

وزير الزراعة: تعظيم إنتاجية اللحوم والألبان والخُضر والفاكهة

«القصير»: التوسع فى برامج الدعم الإرشادى للمزارعين لمكافحة الآفات والأمراض

«المالية»: زيادة دعم السلع التموينية لـ١٣٠ مليار جنيه

«المشاط» تبحث مع «فولين» تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية

«معيط»: حققنا ١٦٤٫٣ مليار جنيه فائضاً أولياً والإيرادات ١٥٠١ مليار والاستثمارات ٢٢٨ ملياراً

«التعاون الدولى»: مبادلة الديون آلية مهمة من آليات تمويل «التحول للأخضر»

الأهلى.. والزمالك

«كولر» يشكر ويشيد بلاعبيه.. والإدارة تناقش ملف «الصفقات والراحلين»

«أوسوريو» يطالب لاعبيه بالتركيز لمباراة فاركو.. وتغييرات فى التشكيل

الصفحة الثانية

«سويلم» يناقش تنمية الموارد المائية وتحسين أداء منظومة الرى والصرف

«الجزار»: إنجازات هائلة بـ«الإسكان والمرافق وحياة كريمة» فى عهد «السيسى»

الوزارة: خطط لتحلية المياه وتقنيات جديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى

مليار جنيه استثمارات مشروعات المبادرة الرئاسية فى 741 قرية

«السكة الحديد»: تحديث نظم الإشارة لـ971 كم بتكلفة تصل إلى 18.5 مليار جنيه

«الهيئة»: تطوير 5 خطوط رئيسية لزيادة عدد الرحلات وتقليل الزمن والاعتماد على البشر وزيادة معدلات السلامة والأمان

«الهجرة»: انطلاق النسخة الرابعة

من «إحياء الجذور.. نوستوس» قريباً

«سها»: نسعى لإطلاق مشروع حضارى لتوثيق تاريخ الجاليات الأجنبية فى مصر

«حجازى»: دور المعلم تغير من التلقين إلى إنشاء محتوى

وزير التعليم: يجب مواكبة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى

«البيئة»: تسريع الوصول لـ42% طاقة متجددة بحلول 2030

«ياسمين»: اختلاف فى مشروعات الطاقة بين البلدان النامية والمتقدمة

الصفحة الثالثة

اليوم.. انطلاق أعمال «تنسيق الجامعات» بـ«اختبارات القدرات» حتى 27 يوليو.. والتسجيل إلكترونياً

من «الثانوية» لـ «الكلية».. اختار صـح

الصفحة الرابعة

«التعليم العالى»: الجامعات مستعدة لـ«التنسيق» بتخصصات جديدة وبرامج تواكب سوق العمل

«عاشور»: إنجازات الدولة فى قطاع التعليم العالى تتيح للطالب اختيارات متعددة فى الجامعات والمعاهد

تخصصات جديدة لوظائف المستقبل

«الجامعات الحكومية»: إلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض واختبارات القدرات لعدد من الكليات

«الخاصة والأهلية»: الإعلان عن الحدود الدنيا للتقدم بعد نتيجة «الثانوية» ودراسة شرائح المجاميع

إلغاء المجموع الاعتبارى فى الالتحاق بالكليات.. و«العليا لتنسيق الخاصة والأهلية» ستجتمع قريباً

«عبدالغفار»: خطة العمل للتنسيق تضم كل الوسائل التوضيحية.. و«حسن»: استعدادات كاملة لـ«القدرات»

د. محمد الشناوى: منَح دراسية كاملة لأول 300 طالب فى كل شعبة بالثانوية العامة ومنح جزئية للمتفوقين

جامعة الجلالة: تخصصات جديدة لمواكبة وظائف المستقبل

استراتيجية لتخريج كوادر متميزة ما يؤهلنا للاعتماد الدولى بعد تخريج أول دفعة

الصفحة الخامسة

السيد عطا: ننتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة لتحديد موعد بدء أعمال مكتب التنسيق 2023

المشرف على «التنسيق»: استثناء الـ1500 الأوائل من التوزيع الجغرافى عند القبول بالجامعات.. والتخصصات الجديدة مُتاحة أمام الطلاب

لا تغييرات فى نظام التنسيق باستثناء إلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض واختبارات القدرات لبعض الكليات

ترتيب الطلاب يتم وفق أسبقية المجموع والنجاح فى اختبارات القدرات ورغبات الالتحاق بالكليات

د. هبة فاروق: الجامعات التكنولوجية رئة جديدة لطلاب التعليم الفنى

د. أشرف عبدالباسط: ستجذب «الطلاب الوافدين» لتوفيرها نمطاً تعليمياً يضاهى كبرى المؤسسات

«6 أكتوبر التكنولوجية»: التنسيق سيشهد تفعيل برنامج «المعلوماتية الطبية»

جامعة «هيرتفوردشاير»: فروع «الجامعات الدولية» رافد جديد لنمط التعليم المصرى

نقدم برامج دراسية تخدم الصناعة وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والسكة الحديد

جميع البرامج الدراسية تحقق أهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة

الصفحة السادسة

اليوم.. بدء «اختبارات القدرات» حتى 27 يوليو وخطوات التسجيل وكل الخدمات متاحة إلكترونياً

اختبارت القدرات 2023

د. وليد عبدالرازق: مستعدون لاستقبال طلاب «الثانوية» اليوم لأداء «اختبارات القدرات»

«تربية رياضية حلوان»: نستهدف قياس قدرة الطالب بدنياً ومهارياً.. ولن يُسمح بإعادة الاختبار.. والرسوم 650 جنيهاً

ستكون على مدار يومين بعد انتهاء أعمال التسجيل الإلكترونى.. ونتوقع زيادة أعداد المتقدمين

أنصح الطلاب أن يكتسبوا المهارات والإجراءات الرياضية ويعوّدوا أنفسهم على الانضباط الكامل والالتزام

الصفحة السابعة

الطلاب يترقبون: «نفسنا نحقق أحلامنا فى كليات القمة»

«عمار»: «أتمنى تحقيق حلمى وحلم والدى فى دخول كلية طب الأسنان أو العلاج الطبيعى»

«هاجر»: «هدفى كلية الصيدلة.. والدولة وفرت أنماطاً مختلفة من التعليم الجامعى»

خبراء للطلاب: اختاروا الكليات المناسبة لمهاراتكم.. وعلى الأسر احترام رغبات الأبناء

د. مصطفى النجار: تطوير شامل للبنية التحتية والتكنولوجية

د. صديق عبدالسلام: نقدم خدمة تعليمية تلبى أهداف التنمية المستدامة

جامعة مطروح: لا توجد كليات جديدة

فى تنسيق 2023 ولدينا حالياً 10 كليات

«الأهرام الكندية»: المصروفات 90 ألف جنيه للصيدلة.. والأسنان 135 ألفاً.. والهندسة 55 ألفاً

الصفحة الثامنة

اقتراب الرحيل

«كولر» يشيد بلاعبى الأهلى.. والإدارة تناقش ملف الراحلين.. وتهديد ضد «عبدالمنعم»

تعديل طريقة اللعب

«أوسوريو» يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز فى مباراة «فاركو».. وتغييرات بالجملة فى التشكيل وخطة اللعب

3 امتياز خاص لـ«البنا».. والحكم: لا للأجنبى مرة أخرى

مباريات فى الجولة الأخيرة للدورى.. وصراع بين المدربين خارج الخطوط لإثبات الذات