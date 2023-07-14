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«شعبة الذهب» تنشر آخر تحديث لأسعار المعدن النفيس محليا

كتب:

محمد متولي
07:54 م | الجمعة 14 يوليو 2023
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

نشرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسعار تداول الذهب الآن، حيث بلغ سعر الأوقية 1960 دولارا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2195 جنيها، وعيار 24 مبلغ 2508.5 جنيه.

عيار 18 بلغ سعره 1881 جنيها

وسجل سعر الذهب لعيار 18 مبلغ 1881.5 جنيه، وعيار 14 مبلغ 1467.5 جنيه، فيما جاء سعر جنيه الذهب قبل احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة مبلغ 17560 جنيها، وذلك في آخر تحديث للشعبة اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساءً.

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