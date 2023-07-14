استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2195 جنيها

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 حوالي 2195 جنيها للشراء، و2185 جنيها للبيع، وفقا لآخر تحديث للأسعار في سوق الذهب اليوم الجمعة.

سعر الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في منتصف تعاملات اليوم حوالي 2509 جنيهات للشراء، و2496 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2195 جنيها للشراء، و2185 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر استخدما في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 1881 جنيها للشراء، و1872 جنيها للبيع، ويستخدم الذهب عيار 18 بشكل كبير المشغولات الذهبية التي تحتاج مزيدا من التصنيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم عند 17560 جنيها.

تراجع الذهب عالميا

وشهدت الثلاث شهور الأخيرة تراجعا كبيرا في أسعار الذهب عالميا، حيث سجلت أوقية الذهب حوالي 1950 دولا حاليا مقابل 2080 دولارًا للأوقية قبل حوالي ثلاث شهور.