فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التي بذلتها مصر، لعقد قمة دول جوار السودان، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعي جميع الأطراف المشاركة.

فلسطين حريصة على سلامة وأمن السودان الشقيق

أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفوري للأحداث المؤسفة الجارية في السودان، وتحقيق السلام والازدهار في السودان.