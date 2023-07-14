حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين في 1,5 مليون جنيه بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأخشاب في سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاستيلاء على مبلغ 1,5 مليون جنيـه

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص يقيمون بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بجرجا في محافظة سـوهاج، أفاد بتلقي الأخير مبالغ مالية منهم لتوظيفها في مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، والاستيلاء على مبلغ 1,5 مليون جنيه من المبلغين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات أمل في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب والاحتيال

وحول الموقف القانوني كشف المحامي حازم محمد خلال حديثه لـ الوطن عن عقوبة النصب والاحتيال قائلاً «إن المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».