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حبس 6 سائقين بتهمة التسبب في وفاة شخص وإصابة 8 بشبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
10:55 ص | الخميس 13 يوليو 2023
حبس أرشيفية

حبس أرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، استمرار حبس 6 سائقين في شبرا الخيمة 45 يوما، بتهمة التشاجر في أحد مواقف السيارات العامة بمدينة شبرا الخيمة دائرة قسم أول في القليوبية، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وتسببهم في وفاة شخص، وإصابة 8 آخرين.

المحكمة توجه تهم القتل للمتهمين 

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة وترويع المواطنين. 

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة من السائقين في موقف سيارات الميكروباص بدائرة القسم، ووفاة أحد الركاب وإصابة 8 آخرين.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين قيام 6 سائقين بالموقف بالتشاجر بسبب اولوية تحميل الركاب وقيام كل طرف بالاستعانة بذويه وأنصاره، واستخدمت في المشاجرة الأسلحة النارية والشوم والعصى والزجاجات الفارغة.

 

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