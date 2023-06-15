منح في جامعة الجلالة الدولية لطلاب «تكافل وكرامة».. بينها كلية الهندسة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، الكليا التي وفرت بها عدد من المنح الدراسية، لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جامعة الجلالة من بين الجامعات المتاحة

ومن ضمن الجامعات التى تقدم «منح دراسية» لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، جامعة الجلالة الدولية، والتي تقدم شهادات مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، حيث تسمح برامج الدرجة المزدوجة GU-ASU 4 + 0 للطلاب بالحصول على درجة مزدوجة أثناء الدراسة في مصر، دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت جامعة الجلالة الدولية، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لدى كل تخصص في جامعة الجلالة متطلبات أكاديمية للقبول خاصة به، يجب على الطلاب استيفاء تلك المتطلبات والتي قد تختلف من تخصص لآخر (قبل أو بعد الدخول حسب التخصص)، وذلك من أجل الانضمام إلى التخصص الأكاديمي المرشح له.

نصائح للمتقدمين

ونصحت الجامعة الطلاب المتقدمين للمنحة والذين يرغبون في الالتحاق بجامعة الجلالة الدولية بإجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة على نفقتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن وعدم الإنتظار حتى يتم قبولهم في المنحة، وجري التنبيه على أن اجتياز الطالب للإختبار لا يشكل التزامًا من جهة المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بجامعة الجلالة الدولية إذا تم اختياره، ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب.

وتحتفظ المنحة الدراسية بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومعايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج، والكليات المتاحة هي:

الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» في منح جامعة الجلالة الدولية

كلية العلوم الإدارية

- إدارة الأعمال - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

- التسويق - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

- نظم المعلومات الحاسوبية - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

كلية علوم الحاسب

- برنامج هندسة البرمجيات درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

كلية الهندسة

- هندسة الطاقة الكهربية-درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)