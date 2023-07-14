«تربية رياضية حلوان»: نستهدف قياس قدرة الطالب بدنيا ومهاريا

أكد الدكتور وليد عبدالرازق، عميد كلية التربية الرياضية «بنين» بجامعة حلوان، انتهاء استعدادات الكلية لـ«اختبارات القدرات» التى بدأت اليوم، وفقاً للخريطة الزمنية والمواعيد المقررة من قبَل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتى ستنتهى 27 يوليو الجارى، موضحاً أنها ستكون على مدار يومين بعد انتهاء أعمال التسجيل لها، ولن يُسمح نهائياً بإعادة الاختبار لأى طالب، وأن رسومها هذا العام بلغت 650 جنيهاً.

وأضاف «عبدالرازق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة فى الاختبارات البدنية والمهارية من خلال بعض الامتحانات، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون هناك زيادة فى أعداد الراغبين فى أداء اختبارات القدرات لهذا العام لعدة أسباب، أبرزها عدم توقع نتيجة الثانوية العامة.

وإلى نص الحوار:

عبدالرازق: مستعدون لاستقبال طلاب «الثانوية» لأداء «اختبارات القدرات»

حدِّثنا عن أبرز الاستعدادات لاختبارات القدرات.

- أنهينا جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال «اختبارات القدرات» فى الكلية من تجهيز قاعات الامتحانات وصالات الألعاب الرياضية، وسنبدأ فى استقبال الطلاب من الساعة السادسة صباحاً خلال أيام الاختبارات، وسنبدأ فى تجميع الأعداد وتخصيص مواعيد الاختبارات الخاصة بهم.

هل يبدأ الطلاب فى أداء الاختبارات مباشرة بعد التسجيل عبر الموقع الإلكترونى أم هناك إجراءات أخرى؟

- بعد التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات يتوجه الطالب إلى الكلية التى سجل بها لاستكمال إجراءات تسجيل الكلية المتمثلة فى البيانات الشخصية والمهارات المتطلبة منه، وسداد الرسوم المقررة والمقدَّرة بـ650 جنيهاً، ومن ثم يتم التجهيز للاختبارات التى تتوافق مع مهاراته الشخصية.

ماذا عن مدتها؟ وهل يمكن إعادتها للطالب؟

- اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية تكون لمدة يومين فقط، ولا يُسمح نهائياً بإعادة الاختبار لأى طالب، والدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة، منها 60 درجة اختبارات بدنية، و40 درجة اختبارات مهارية، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى لقبول الطالب أو الطالبة 60% من الدرجة الكلية للاختبارات، وأن يكون لائقاً فى اختبارات القوام والشخصية.

ماذا عن الهدف من اختبارات القدرات؟

- الهدف من الاختبارات هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة فى الاختبارات البدنية والمهارية من خلال بعض الامتحانات.

ما التوقعات بشأن الأعداد المقرر أن تُجرى الاختبارات؟

- نتوقع أن تكون هناك زيادة فى أعداد الراغبين فى أداء اختبارات القدرات، لعدة أسباب، أبرزها عدم توقع نتيجة الثانوية العامة، وبالتالى يتقدم الطالب لإجراء الاختبارات فى أكثر من كلية، وبعد ظهور المجموع يقوم باختيار الكلية المناسبة له.

أنصح الطلاب باكتساب المهارات والإجراءات الرياضية

بماذا تنصح طلاب الثانوية المقبلين على تنسيق الجامعات واختبارات القدرات؟

- يجب على جميع الطلاب خلال الأيام الجارية أن يكتسبوا المهارات المختلفة والإجراءات الرياضية، وأن يعودوا أنفسهم على الانضباط الكامل والالتزام بالمواعيد، وأن يختار الطالب الكلية التى تناسب مهاراته وقدراته فى كل شىء.

إجراءات المجلس الأعلى للجامعات

المجلس أقر تقريب الأرقام العشرية فى الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الاختبارات لصالحه، ويتم الكشف والإعلان عن نتيجة اليوم الأول بعد حساب درجات اليوم، ويتم استبعاد غير اللائقين، وشدد المجلس على ضرورة أن يكون المتقدم للاختبارات لا يقل طوله عن 165 سنتيمتراً للطلاب، و155 سنتيمتراً للطالبات، ويُستثنى من ذلك الأبطال الدوليون والأولمبيون المشاركون والحاصلون على بطولة خلال الـ3 سنوات قبل الالتحاق.