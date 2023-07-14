رسوم وموعد اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2023 بجامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم، موعد اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 2023 والتي يبدأ التقديم لها إلكترونيًا غدًا السبت للعام الجامعي 2023/2024، وفقًا للضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم التقديم للتنسيق إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وتستمر لمدة 12 يومًا.

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

وبحسب بيان جامعة الفيوم، فإنّ موعد اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية 2023 يبدأ بالتقديم إلكترونيًا خلال الفترة من غد السبت 15 يوليو وحتى الخميس 27 الشهر الجاري، وعقب ذلك يتم تحديد موعد إجراء الاختبارات وأماكنها.

رابط وخطوات تسجيل اختبارات قدرات تربية رياضية

ويقدم الطلاب والطالبات للخضوع لاختبارات قدرات تربية رياضية 2024 جامعة الفيوم من خلال الرابط والخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

يبدأ الطالب تسجيل أداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

تظهر البيانات الشخصية للطالب.

يبدأ الطالب أو الطالبة في اختيار نوع القدرات «قدرات كلية التربية الرياضية».

سيتم تحديد موعد خضوع الطالب للاختبارات.

يقوم الطالب بطباعة الإيصال.

الأوراق المطلوبة لاختبارات قدرات تربية رياضية

وكشفت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، في بيان لها الأوراق المطلوبة لاختبارات قدرات تربية رياضية للبنين والبنات والتي يحضرها الطالب معه في اليوم الذي يخضع فيه للاختبارات والتي تتمثل في الآتي:

دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق أو ظرف أبيض كبير.

بطاقة تسجيل القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني + صورة منه.

أصل رقم جلوس الطالب أو الطالبة + صورة منه.

بطاقة الرقم القومي + صورتين منه.

6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي والرقم القومي كاملًا.

فيزا لدفع قيمة رسوم الملف والتي تبلغ 650 جنيهًا ويتم دفعها بمقر الاختبارات بالمدرجات المركزية داخل الحرم الجامعي.

300 جنيه قيمة رسوم الكشف الطبي ويتم دفعها عبر الفيزا أيضًا في مقر الاختبارات بالمدرجات المركزية داخل الحرم الجامعي.

يشترط ألا يقل طول الطالب عن 165 سم للبنين و155 سم للبنات ويستثنى منه الطلاب الحاصلين على شهادة تفوق رياضي موثقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضية.

صور شهادات البطولات إن وجدت، مع إحضار الأصل للإطلاع.

الحضور بالزي الرياضي إلزامي، مع ضرورة إحضار شورت أو مايوه للبنين والبنات لاختبار القوام.

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023؟

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الكليات التي لها امتحان قدرات 2023 والتي تتضمن 9 كليات وهي:

كليات التربية الرياضية في مختلف الجامعات.

كليات الفنون الجميلة قسمي «فنون وعمارة».

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك.

كليات الفنون التطبيقية في جامعات بني سويف، وحلوان، وبنها، ودمياط.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك.

كلية التربية «شعبة التربية الموسيقية» بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الموسيقية والتربية الفنية»، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

شعبتا التربية الفنية في كليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.