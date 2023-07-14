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عمرو دياب يبدأ أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي

كتب:

محمود الرفاعى
09:22 م | الجمعة 14 يوليو 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

صعد منذ قليل الفنان الكبير عمرو دياب، على مسرح حفله، المقام في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، في أولى حفلاته الصيفية لعام 2023، الذى يشهد عددا كبيرا من الحفلات.

بدأ دياب حفله بأغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» وسط تفاعل كبير مع الجمهور، ثم أكملها بتقديم أغنية «شكرا من هنا لبكرة».

عمرو دياب يشدو بـ«شكرا من هنا لبكرة»

ومع صيحات الجمهور، قام دياب بتقديم أغنية «اجمل عيون» المعروفة باسم أغنية برج الحوت.

يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى.

«قولي اسمي» من كلمات أيمن بهجت قمر

أغنية «قولي اسمي» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

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بقلم محمود الرفاعى