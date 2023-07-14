نبيلة عبيد: سعيدة جدا لمشاركتي في فيلم تسجيلي عن المنتج محمد القزاز

انتهت الفنانة نبيلة عبيد من تسجيل مشاركتها في فيلم تسجيلي عن المنتج الراحل محمد القزاز؛ ليعرض في حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية.

فيلم تسجيلي عن المنتج الراحل محمد القزاز

وقالت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «كنت في منتهى التأثر وأنا أسجل شهادتي عن المنتج السينمائي الراحل محمد القزاز ضمن الفيلم التسجيلي الذي يصور ليعرض في حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ وتحتفي بتكريم اسمه مع عدد من نجوم السينما المصرية والعربية».

وأضافت «عبيد»: «المنتج محمد القزاز كان صديقًا رائعًا لا أنسى مواقفه النبيلة معي وكانت كلمات حق وصدق سجلتها في الفيلم وكنت في منتهى السعادة وأنا أستقبل في بيتي ابنيه عمرو ويوسف، رحم الله محمد القزاز الأخ والصديق.. مساكم ورد».