حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية بعين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات في عين شمس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع

ورد إلى قسم شرطة عين شمس بمدرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل سكنها، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن من ضبطه وبحوزته بعض المسروقات، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة عن طريق استخدام أسلوب المفتاح المصطنع، منوها ببيعه بعض المشغولات الذهبية لعميله «حسن النية»، مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أوضح الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانونه العقوبات، حيث قال: نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».